إعلامي سعودي يكشف تطورات جديدة في أزمة حمد الله مع النصر

كشف الإعلامي الرياضي السعودي علي العنزي، عن تطورات مثيرة في أزمة النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، داخل نادي النصر.





وتغيب حمد الله صاحب التسعة وعشرين عاما، عن مران نادي النصر، يوم الإثنين الماضي، بعد عودته من الولايات المتحدة، ثم حضر تدريبات الفريق الأول، متأخرًا يوم الجمعة، ما أثار غضب فيتوريا، ليطالب إدارة العالمي بمعاقبته، وهو ما تحقق، حيث تم خصم 15% من راتبه.





وتسبب هذا الأمر في استياء حمد الله، ليقرر عدم السفر برفقة بعثة النصر إلى المجمعة، من أجل مواجهة الفيصلي، مساء السبت، وهو ما تسبب في سقوط العالمي في فخ الهزيمة (2-3)، والابتعاد عن الهلال "المتصدر" بـ8 نقاط كاملة.





ووفقًا للعنزي في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حرص حمد الله، على جمع زملائه اللاعبين والطاقم الفني والطبي والإداري، قبل بداية التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد.





وأشار الإعلامي الرياضي، إلى قيام حمد الله، بتقديم الاعتذار لجميع اللاعبين والطاقم الفني والطبي والإداري، على ما بدر منه من تصرفات سيئة، خلال اليومين الماضيين.