صوت الشعب: يوم الشهيد جسد أسمى معاني التضحية والفداء

وجه حزب صوت الشعب التحية والتقدير إلى شهداء مصر الأبرار بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، مؤكدا الحزب أن هذا اليوم المشهود في تاريخ مصر جسد أسمى معاني التضحية والفداء وعكس تاريخ عظيم من البطولات الحقيقية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.





قال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب في بيان اليوم: سيظل يوم 9 مارس خالدا في الأذهان وشاهدا على عظمة وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين سطروا ملحمة وطنية تاريخية على مر العصور بدمائهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.





أضاف البراوي أن يوم الشهيد يعكس بكل صدق وإخلاص اعتزاز الوطن بأبنائه المخلصين الذين صنعوا المجد والعزة والكرامة وضربوا أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد والوعد مع الشعب المصري العظيم.



