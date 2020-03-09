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فن

سارة الطباخ توجه رسالة لمتابعيها احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. شاهد

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:08 ص
سارة الطباخ
سارة الطباخ
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محمد بدران
احتفلت المنتجة سارة الطباخ باليوم العالمي للمراه عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت الطباخ صورة لها وعلقت عليها قائلة:" ‎كل سنه واحنا اقوياء جدا .. كل سنه واحنا بنحاول وبنعافر .. واحنا بننجح رغم كل الظروف والتحديات .. كل سنه واحنا اطيب واجمل ومكملين وبنتحدى وبنبقى شبه نفسنا اكتر وعارفين حجم قوتنا الحقيقيه".

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم إيهاب.


ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.


كما تعاقدت مع مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.


واتفقت سارة الطباخ مع عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.



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