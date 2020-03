سارة الطباخ توجه رسالة لمتابعيها احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. شاهد

View this post on Instagram

‎كل سنه واحنا اقوياء جدا .. كل سنه واحنا بنحاول وبنعافر .. واحنا بننجح رغم كل الظروف والتحديات .. كل سنه واحنا اطيب واجمل ومكملين وبنتحدى وبنبقى شبه نفسنا اكتر وعارفين حجم قوتنا الحقيقيه There’s no limit to what we, as women can accomplish 👈🏼 ‎#اليوم_العالمي_للمرأة #feminist