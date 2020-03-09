شاهد.. رسالة سارة خليفة لـ محمد رمضان بعد فوزه بجائزة فاشون أورد

حرصت الاعلامية سارة خليفة على تهنئة النجم محمد رمضان بعد حصولة على جائزة the king of arab man's fashion للعام ٢٠٢٠.





ونشرت سارة خليفة صورة له برفقة محمد رمضان وعلقت قائلة : "مبروك على الجايزة وتستاهل كل يوم جايزة"





وتضمنت فعاليات إنترناشونال فاشون أورد عروض أزياء لمجموعة من مصر والدول العربية، وتشمل مصمم الازياء محمود غالي من مصر ومن الجزائر مصممات الأزياء شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي.





وطرح محمد رمضان مؤخرا أغنية "إنت جدع"، وحققت نجاحا كبيرا، واقتربت من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".









وتضمن الفيديو كليب مشاهد حقيقية قام رمضان بتصويرها خلال تواجده في الشوارع مع جمهوره بمناطق مختلفة في أنحاء القاهرة، وتعد هذه الأغنية هي الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة، مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر.









وتقول كلمات الأغنية :"انت جدع .. ايوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".











