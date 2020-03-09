بسبب كورونا.. الفلبين تعلن الطوارئ

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، اليوم الإثنين، وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10.





وبموجب إعلان حالة طوارئ الصحة العامة، يتم توجيه جميع الوكالات والوحدات الحكومية إلى "حشد الموارد اللازمة للقيام بالتحرك وإجراء التدابير الضرورية والعاجلة والملائمة ... للحد من تهديد كوفيد-19 والقضاء عليه."





وجاء في إعلان الطورائ، الذي تم توقيعه أمس، انه "يجب على وزير الصحة دعوة الشرطة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى إلى تقديم المساعدة في التصدي لتهديد كوفيد - 19".





وكانت السلطات الفرنسية، قررت منع كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.





وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران- وفقا لقناة (فرانس 24)- إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة، مشيرا إلى استمرار حالة الاستنفار في الحكومة بشأن انتشار الفيروس.