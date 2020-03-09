AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للاتحاد السكندري

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:20 ص
تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
Advertisements
القسم الرياضي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، تدريباته اليوم، الإثنين، بعد الراحة التي منحها لهم المدرب للاعبين لمدة 24 ساعة، بعد عودتهم من تونس، بالتأهل إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي.

ويبدأ فريق الزمالك، اليوم، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، في تمام السادسة مساءً،بالجولة رقم 18 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 31 نقطة، من 16 مباراة.

وكان الزمالك تأهل يوم الجمعة الماضي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على الترجي حامل اللقب، في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، كما نجح الأبيض في تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الفريق التونسي، في منتصف شهر فبراير الماضي.

ويلتقي الزمالك في دور نصف نهائي البطولة القارية، بالرجاء الرياضي المغربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي ينجو.. لعنة الإصابات تضرب 4 أندية من أبطال إفريقيا قبل ذهاب ربع النهائي

منافسات الزمالك تشهد تفوقا.. تأهب لتكرار سيناريو الفوز على الترجي بـ ابطال افريقيا

اخبار الزمالك.. الأبيض يتأهل لنصف نهائي ابطال افريقيا.. اول رد فعل من مرتضى منصور

الكعبي يتغنى بالزمالك بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

الصحف التونسية تتحسر على الترجي: بهدف يتيم في الزمالك ودع دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

حقيقة تفكير مصر في إيقاف النشاط الكروي بسبب كورونا

5 شروط فيمن يؤم المصلين

قيام الساعة اقترب.. الإفتاء تكشف عن أول علامات الساعة

عادة يقوم بها الكثير منا تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى

بسبب كورونا.. الرجاء يعلن غياب الجماهير عن مباراة الزمالك

فتاة وشقيقها الصغير تعرضا للاعتداء الوحشي على يد أشهر مغتصب بريطاني بعد إطلاق سراحه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع