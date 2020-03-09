الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للاتحاد السكندري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، تدريباته اليوم، الإثنين، بعد الراحة التي منحها لهم المدرب للاعبين لمدة 24 ساعة، بعد عودتهم من تونس، بالتأهل إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي.





ويبدأ فريق الزمالك، اليوم، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، في تمام السادسة مساءً،بالجولة رقم 18 من بطولة الدوري الممتاز.





ويحتل الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 31 نقطة، من 16 مباراة.



