رشا مجدى: أبطال مصر دفعوا أرواحهم ثمنًا لكي نعيش.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن اليوم هو ذكرى الشهيد المصري، رمز التضحية والفداء من أجل هذا الوطن.





وقدمت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة على التضحيات التى تتم من أجل هذا الوطن، معلقة: تحية تقدير لأرواح شهداء الأبطال اللى ارتوت الأرض بدمائهم دفاعا عن كرامتنا وعرضنا .





وأشارت رشا مجدى، إلى أن أبطال مصر دفعوا أرواحهم ثمنًا لكي نعيش ومصر تنعم بالاستقرار والأمان.





وأوضحت رشا مجدي، أن يوم الشهيد تم إعلانه عام 1969، مؤكدة أن هذا كان فى ذكرى تخليد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب الجيش المصري.





ولفتت رشا مجدي إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام ينعي الفريق عبد المنعم رياض، وأعطاه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية.

