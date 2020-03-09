قرار وشيك بشأن المقاهي بسبب كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأثنين.

بوابة الأهرام مصر تأسف لتحفظ السودان على القرار العربي بشأن سد النهضة. صدى البلد قرينة الرئيس تشارك في احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" وتكرم نماذج نسائية رائدة. المصري اليوم الصحة تصدر بيانا بشأن مستجدات فيروس كورونا فى مصر. الوفد الحكومة تحل مشكلة تحليل فيروس كورونا للراغبين فى السفر للخارج. الشروق القومى للبحوث: مصر فى الخطوات الأولى لإنتاج لقاح وقائي ضد فيروس كورونا. مصراوي متحدث الحكومة : قرار وشيك من الحكومة بشأن الموالد و المقاهى بسبب كورونا. أخبار اليوم نيفين جامع: حريصون على إتاحة الأراضى الصناعية لكافة المستثمرين. الجمهورية 5 تحالفات عالمية ومحلية تتنافس على مشروع لقطار السريع.

