حملة بيطرية لضبط الكلاب الضالة وتعقيمها ضمن خطة مكافحة السعار بالغردقة

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر حملة مكبرة بمدينة الغردقة، استهدفت التعامل مع الكلاب الضالة في نطاق السوق الجديد، وذلك في إطار تفعيل قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق “مصر خالية من مرض السعار 2030”.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة رشا صلاح، مدير مديرية الطب البيطري، وبالتنسيق مع إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة، وبمشاركة فريق من الأطباء البيطريين ومتطوعي عيادة “سوست” بالغردقة.

وأسفرت الحملة عن اصطياد 15 كلبًا ضالًا، حيث تم إخضاعها لعمليات التعقيم والتحصين ضد الأمراض، قبل إعادة إطلاقها مرة أخرى في بيئتها، بما يضمن الحد من تكاثرها وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها.

وأكدت المديرية أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة من محافظة البحر الأحمر، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والتعامل الإنساني مع الحيوانات، وفقًا للمعايير البيطرية المعتمدة.