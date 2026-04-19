الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستقبل وطن بالإسماعيلية يضع خطة لتعزيز العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين

خلال الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد حزب مستقبل وطن أمانة الإسماعيلية، اجتماعا هاما ضم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، وبحضور النائب حماد موسى حماد عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة ، والأستاذ وائل عبد العزيز أمين تنظيم المحافظة، بحضور السادة أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن:
النائب سامي سليم 
النائب موسي خالد 
النائب سيد عبد الجليل 
النائبة ماري جمال 
وقد استهل النائب حماد موسى حماد الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية تضافر الجهود في الفترة القادمة، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الحزب  وضوابط العمل التنظيمي، وترسيخ مبدأ العمل الجماعي كفريق واحد يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، التناغم مع توجهات الدولة المصرية في تذليل العقبات أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمات.


كما شهد الاجتماع وضع محددات واضحة لعمل الهيئة البرلمانية في الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على: تكثيف التواجد الميداني: تفعيل حضور النواب بين المواطنين بشكل مباشر لرصد المشكلات على أرض الواقع، وتنظيم اجتماعات دورية منتظمة مع المواطنين للاستماع لمطالبهم والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وكذلك تنفيذ كافة الفعاليات والمبادرات الخدمية تحت مظلة الحزب وبالتنسيق الكامل مع أمانة المحافظة لضمان شمولية الخدمة ووصولها لمستحقيها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن نواب "مستقبل وطن" بالإسماعيلية هم دائماً حلقة الوصل الأمينة بين المواطن والدولة، وأن العمل الميداني والخدمي هو المعيار الحقيقي لنجاح الأداء الحزبي في المرحلة الراهنة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية

