حملة مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات في الغردقة

نفذ حي شمال الغردقة حملة مسائية موسعة استهدفت عددًا من المناطق الحيوية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وتحت إشراف اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال.

وشملت الحملة استكمال أعمال اليوم السابق بمنطقة خلف الأزهر، حيث تم رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، إلى جانب متابعة أعمال الصرف الصحي بمناطق خلف موقف الأتوبيس، وجمعية الشيخ عيسى، وأمام مسجد علي مصيلحي بمنطقة الأمل، وقهوة برعي بالملاحة، وميدان بنزينة الكرنك، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الأعطال وسحب تجمعات المياه.

كما استهدفت الحملة شارع الأزهر وخلف موقف الأتوبيس، حيث تم رفع إشغالات الباعة وتجار الأثاث المستعمل من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى ديوان الحي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وفي السياق ذاته، تم المرور على شارع السلام وشارع سمير زوايا، لمتابعة التزام الورش بمواعيد الغلق المحددة، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بمشاركة سكرتير الحي وأقسام المتابعة الميدانية والبيئة.