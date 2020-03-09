ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020

أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 في مصر، سجلت ارتفاعا جديدا، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 727 جنيها بعد أن كان سعر الجرام 695 جنيها الأسبوع الماضي، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.









أسعار الذهب عيار 21





سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 727 جنيها للجرام بدون مصنعية.









وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:









سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 831 جنيها.









وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 727 جنيها.





سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 623 جنيها.









سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 485 جنيها.





سعر أوقية الذهب عيار 24





بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 25,840 جنيه.





سعر الجنيه الذهب





وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,816 جنيه.





سعر كيلو الذهب عيار 24





بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 830,857 جنيه.





سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم





وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.



