بتصويت 4 ملايين ويزيد .. كأس إنرجي للدراما يعلن الأفضل في رمضان 2026

أعلنت إذاعة "راديو إنرجي 92.1" عن نتائج الدورة العاشرة من منافسات كأس إنرجي للدراما لموسم رمضان 2026، والذي يقدمه محمد طارق أضا للعام العاشر، ووصل عدد التصويت من قبل الجمهور لأكثر من 4 مليون صوت، وتم الاختيار بين الأفضل وتم الكشف عن أفضل المسلسلات off season.

أولاً: النصف الأول من رمضان

في الدراما، حصد مسلسل صحاب الأرض جائزة أفضل مسلسل، بينما فاز إياد نصار بجائزة أفضل ممثل، ومنة شلبي أفضل ممثلة. كما تألقت هدى المفتي بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل سوا سوا.

وفي فئة الأدوار الثانية، فاز محمد علاء بجائزة أفضل بطل ثانٍ عن عين سحرية، ونور إيهاب أفضل بطلة ثانية عن اتنين غيرنا، كما حصل محمود السراج على أفضل ممثل مساعد عن سوا سوا، وهدى الأتربي أفضل ممثلة مساعدة عن مناعة.

وفي فئة النجوم الصاعدين، فاز يوسف حشيش عن اتنين غيرنا، وريتال عبدالعزيز كأفضل ممثلة صاعدة عن كان يا ما كان.

أما الجوائز الفنية، فذهبت جائزة الإخراج إلى السدير مسعود عن عين سحرية، والسيناريو إلى عمرو الدالي عن مناعة.

وفي الموسيقى، فاز بهاء سلطان بأفضل تتر عن سوا سوا، بينما حصل محمود العسيلي وصابرين النجيلي على أفضل أغنية وأخيراً" عن اتنين غيرنا.

وفي الكوميديا، تصدر مسلسل هي كيميا القائمة، ففاز بجائزة أفضل مسلسل، حيث فاز مصطفى غريب ومريم الجندي بجائزتي أفضل ممثل وممثلة، ميشيل ميلاد أفضل بطل ثاني، فرح يوسف أفضل بطلة ثانية ،إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى لصناع العمل، منها الإخراج لـ إسلام خيري والسيناريو لـ مهاب طارق، أفضل تتر عمرو إسماعيل، أفضل ممثل صاعد كريم عادل عن هي كيميا.

وحصد أفضل ممثل مساعد أحمد محارب دوجلاس في كلهم بيحبوا مودي، والفنانة سلوي عثمان كأفضل ممثلة مساعدة، و سمر متولي كأفضل ممثلة صاعدة في نفس العمل..

نتائج النصف الثاني من رمضان

شهد النصف الثاني من الموسم الرمضاني منافسة قوية، حيث تصدر مسلسل حكاية نرجس قائمة الأفضل في فئة الدراما القصيرة، محققًا جائزة أفضل مسلسل، كما فاز حمزة العيلي بجائزة أفضل ممثل عن نفس العمل، وريهام عبدالغفور بجائزة أفضل ممثلة.

وفي فئة الأدوار الثانية، حصل تامر نبيل على جائزة أفضل بطل ثانٍ عن حكاية نرجس، بينما فازت ندى موسى بجائزة أفضل بطلة ثانية عن ن النسوة. كما فاز أحمد عزمي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن حكاية نرجس، وبسنت أبو باشا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن هي كيميا.

وفي فئة النجوم الصاعدين، حصد أنس جمال جائزة أفضل ممثل صاعد عن حكاية نرجس، بينما فازت رنا خطاب بجائزة أفضل ممثلة صاعدة عن فرصة أخيرة.

أما الجوائز الفنية، فقد ذهبت جائزة أفضل إخراج إلى سامح علاء عن حكاية نرجس، وأفضل سيناريو إلى عمار صبري، فيما فازت رحمة رياض بأفضل تتر، بينما حصلت مي كساب على جائزة أفضل أغنية "اختي" عن ن النسوة.

وفي الكوميديا القصيرة، تصدر مسلسل النص التاني، حيث فاز أحمد أمين بجائزة أفضل ممثل كوميدي، وأسماء أبو اليزيد بجائزة أفضل ممثلة، إلى جانب فوز ميشيل ميلاد بجائزة أفضل بطل ثانٍ، ودنيا سامي بجائزة أفضل بطلة ثانية.

كما حصل أوتاكا على جائزة أفضل ممثل مساعد عن المتر سمير، ودنيا ماهر على أفضل ممثلة مساعدة عن بابا وماما جيران. وفاز مصطفى عباس بجائزة أفضل ممثل صاعد عن طوفي والنص التاني، بينما حصدت آلاء علي جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن بابا وماما جيران.

وفي الإخراج والكتابة، فاز حسام علي بجائزة أفضل مخرج عن النص التاني، بينما حصل كل من شريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش ووجيه صبري على جائزة أفضل سيناريو، مع فوز حمزة نمرة بأفضل تتر.

ثالثا: الدراما الطويلة

في فئة الدراما الطويلة، فاز مسلسل علي كلاي بجائزة أفضل مسلسل، بينما حصد حمادة هلال جائزة أفضل ممثل، وياسمين عبدالعزيز جائزة أفضل ممثلة، إلى جانب تكريم درة كأفضل ممثلة أيضًا.

وفي الأدوار الثانية، فاز أحمد غزي بجائزة أفضل بطل ثانٍ عن راس الأفعى، بينما حصلت كل من يارا السكري ودنيا سامي على جائزة أفضل بطلة ثانية.

كما نال عصام السقا جائزة أفضل ممثل مساعد، فيما فازت هاجر الشرنوبي وجهاد حسام بجائزتي أفضل ممثلة مساعدة.

وفي فئة النجوم الصاعدين، فاز مهند حسني عن روج أسود، وهانيا فهمي عن راس الأفعى.

أما الجوائز الفنية، فذهبت جائزة أفضل مخرج إلى أحمد سمير فرج عن المداح 6، وأفضل سيناريو إلى أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، فيما فاز حمادة هلال بأفضل تتر، وأغنية البُردة كأفضل أغنية ضمن عمل درامي طويل.

في الكوميديا الطويلة، فاز مسلسل فخر الدلتا بجائزة أفضل مسلسل، بينما حصد أحمد رمزي جائزة أفضل ممثل، وانتصار جائزة أفضل ممثلة.

كما فاز أحمد عصام السيد بجائزة أفضل بطل ثانٍ، وتارا عبود بجائزة أفضل بطلة ثانية، إلى جانب فوز أحمد صيام بجائزة أفضل ممثل مساعد، وريم رأفت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن سوق الحرة.

وفي فئة النجوم الصاعدين، فاز يوسف الفن ولينة إيهاب، بينما حصل هادي بسيوني على جائزة أفضل مخرج، وعبدالرحمن جاويش على أفضل قصة، مع فوز ريهام عبدالحكيم بأفضل تتر،وفي الجوائز الخاصة، فاز الطفل يوسف حمادة هلال بجائزة أفضل طفل عن المداح 6.

شهدت النتائج أيضًا تتويج عدد من الأعمال الأخرى، حيث فاز مسلسل كتالوج كأفضل عمل خارج الموسم، ومسلسل كارثة طبيعية كأفضل كوميدي خارج السباق الرمضاني، بينما حصل مسلسل بالحرام على جائزة أفضل مسلسل عربي غير مصري.