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أخبار البلد

زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:48 ص
امام المعامل المركزية
امام المعامل المركزية بوزارة الصحة
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مريم عزت _ كيرلس صلاح
  توافد عدد كبير  من المواطنين إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان لليوم الثانى على التوالى ، لإجراء تحليل PCR للكشف عن كورونا للسفر إلى السعودية، وخاصة بعد إصدار السعودية قرارا بمنع استقبال أي مصري إلا في حالة توفر هذا التحليل.

رصدت عدسة صدى البلد توافد المواطنين إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان ، ومدى إقبال المواطنين عليها لإجراء التحليلات . 

كان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة العربية السعودية، فى إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. 

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إنه سيتم تدشين صفحة على موقع الوزارة الإلكترونى لتنظيم استقبال الحالات التي تريد إجراء تحليل PCR للكشف عن وجود فيروس كورونا من عدمها بعد اشتراط دولة السعودية إجراءه للسفر إليها، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال الاسم ورقم جواز السفر وموعد السفر، ورقم الهاتف وتحديد موعد الكشف والمكان.


زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور
زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور
زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور
زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور
زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور
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