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متحدث الصحة يعلن موعد عودة الوفد المصري من الصين.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:56 م
الدكتور هالة زايد
الدكتور هالة زايد
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البهى عمرو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة من الصين، إنهم سيعودون لأرض الوطن نهاية الأسبوع الحالى، موضحًا أنهم سيتم وضعهم فى الحجر الصحى فور عودتهم من الصين، وذلك لمدة 14 يوما.


وكشف متحدث الصحة أن زيارة الدكتور هالة زايد و الوفد المرافق لها للصين جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون و مساعدة الصين فى مواجهة فيروس كورونا.


وأضاف، المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن وزيرة الصحة فور وصولها الصين التقت بـ وزير الصحة الصيني، وتحدثا عن التعاون المشترك.


وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إلى أن المسئولين فى الصين قاموا بعمل فحوصات طبية لمعرفة هل هناك أعراض لفيروس كورونا أم لا.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر استلمت وثائق فنية حديثة من الصين حول تطور فيروس كورونا، موضحًا أن تلك الوثائق سيكون له أهمية لمصر.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هذه الوثائق تم تسليمها لمصر، مؤكدًا أن مصر أول دولة تتسلم وثائق طريقة تعامل الصين وخبرتها فى التعامل.


وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة وجهت دعوة للجانب الصينى لحضور احتفالية إعلان مصر خالية من فيروس سي فى الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الموقف فى الصين تحسن بشكل كبير فى مواجهة فيروس كورونا، وأكد أن الصين لم تتوصل لـ مصدر الفيروس ولكن هم يعملون للوصول لمصدر الفيروس.


ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن منظمة الصحة العالمية تبحث طرق للوصول لعلاج لفيروس كورونا.

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