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الصحة: مصر تسلمت وثائق فنية حديثة من الصين حول تطور فيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:56 م
وزيرة الصحة الدكتور
وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد
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البهى عمرو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان من الصين، إن زيارة وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون و مساعدة الصين فى مواجهة فيروس كورونا.


وأضاف، المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن وزيرة الصحة فور وصولها الصين التقت بـ وزير الصحة الصيني، وتحدثا عن التعاون المشترك، لافتا إلى أن المسؤولين فى الصين قاموا بعمل فحوصات طبية لمعرفة ما إذا كان لديهم أعراض لفيروس كورونا أم لا.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تسلمت وثائق فنية حديثة من الصين حول تطور فيروس كورونا، منوها بان تلك الوثائق سيكون له أهمية لمصر.


وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر أول دولة تتسلم وثائق طريقة تعامل الصين وخبرتها فى التعامل مع الفيروس، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تبحث طرق للوصول لعلاج لفيروس كورونا.


ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن وزيرة الصحة وجهت دعوة للجانب الصينى لحضور احتفالية إعلان مصر خالية من فيروس سي فى الفترة المقبلة.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الموقف فى الصين تحسن بشكل كبير فى مواجهة فيروس كورونا، ومؤكدا أن الصين لم تتوصل لـ مصدر الفيروس ولكن هم يعملون على الوصول لمصدر الفيروس.

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