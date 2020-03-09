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توك شو

فضيحة جديدة.. شاهد بوتين يتجاهل أردوغان والوفد المرافق

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:33 ص
الرئيس التركي، رجب
الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان
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فرح علاء الخولي

عرضت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز، مقطع فيديو يوضح الموقف المحرج الذي تعرض له الرئيس التركي أردوغان أثناء انتظاره للقاء نظيره الروسي.


وأوضحت الاعلامية أسماء مصطفى، أن الفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تسريبه من روسيا خلال زيارة أردوغان الأخيرة، معقبة: "الفيديو بيوضح طريقة إذلال الرئيس الروسي لأردوغان بعد ما تركه واقف ينتظره بشكل متعمد".

 

وأضافت: "أردوغان ووفده المرافق له في رحلته كان محبوسا في غرفة"، مشيرة إلى أنه كان يتم تفتيش حقائب الوفد المرافق له، وأردوغان كان ينتظر إذن الدخول".


ونوهت أن أردوغان شعر بالتعب من الوقوف وجلس على كرسي، وهذه هي ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها بوتين الرئيس التركي.


وعلقت الإعلامية أسماء مصطفى، ان هذا الفيديو المتداول يوضح حجم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحقيقي، ويوضح ما وصل اليه الرئيس التركي أردوغان، ومن المتوقع ان تكون هذه المعاملة المستخدمة معه بعد الآن بسبب ما يقوم به من انتهاكات في تركيا.


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