كثير من المفاجآت.. أحمد صلاح حسني يشوق الجمهور لنهاية ختم النمر

غرد الفنان أحمد صلاح حسنى من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وقال أحمد صلاح حسنى من خلال تغريدته: "الخطوات الاخيره من ختم النمر فيها الكثير من المفاجأت والتقلبات والأسرار".
وأضاف أحمد صلاح حسنى: "القادم فيه الخلاصه #ختم_النمر #عمر_النمر".
وتفاعل عدد كبير من متابعى أحمد صلاح حسنى عبر تويتر، وجاءت أبرز التعليقات: "المسلسل اكتر من روعه بالتوفيق فيما هو قادم، النجم الساطع ربنا يحفظك، والله كفاية اننا بنتفرح على روعة تمثيلك فعلا انت فوق الرائع ويارب ديما في تقدم".
— Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) March 9, 2020