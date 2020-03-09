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فن

كثير من المفاجآت.. أحمد صلاح حسني يشوق الجمهور لنهاية ختم النمر

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
غرد الفنان أحمد صلاح حسنى من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقال أحمد صلاح حسنى من خلال تغريدته: "الخطوات الاخيره من ختم النمر فيها الكثير من المفاجأت والتقلبات والأسرار".

وأضاف أحمد صلاح حسنى: "القادم فيه الخلاصه #ختم_النمر #عمر_النمر".

وتفاعل عدد كبير من متابعى أحمد صلاح حسنى عبر تويتر، وجاءت أبرز التعليقات: "المسلسل اكتر من روعه بالتوفيق فيما هو قادم، النجم الساطع ربنا يحفظك، والله كفاية اننا بنتفرح على روعة تمثيلك فعلا انت فوق الرائع ويارب ديما في تقدم".




مسلسل "ختم النمر" 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أسري اجتماعي يتناسب مع الجو العائلي، ممزوج بالأكشن مع مزيد من الإثارة والتشويق.

بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، ويعد البطولة المطلقة الأولى لصلاح حسني، ويشارك فيه كل من النجمة السورية نسرين طافش، ميرهان حسبن، وفاء سالم، تامر شلتوت، تميم عبده، أمير صلاح الدين، عفاف شعيب، رشدي الشامي، حنان سليمان، جميل برسوم، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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