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فن

من الحجر الصحي.. فنان شهير يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا.. شاهد

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:55 م
عبدالله بوشهري
عبدالله بوشهري
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان الكويتي/ الإيراني، عبدالله بوشهري، عبر إنستجرام، يظهر فيه وهو يتحدث عن أحدث مستجدات إيداعه بالحجر الصحي للتأكد من عدم إصابته بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)

وظهر عبدالله بوشهري، في الفيديو يقول إنه أتم الـ 14 يومًا في الحجر الصحي، وهو الآن بصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه ينتظر الفحص يوم الخميس المُقبل، للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه يحترم قرارات وزارة الصحة في الكويت، وتمديد فترة مكوثه بالحجر الصحي. 

يأتي ذلك بعدما، ظهر عبدالله بوشهري، في فيديو قبل أيام، يوجه الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنه في فترة غيابه، لا سيما بعد الشائعات الأخيرة التي ترددت حوله، وحرص على الرد عليها تباعًا في الفيديو، مشيرًا إلى أن الشائعة الأولى التي جعلته ينشر فيديو عبر السوشيال ميديا هي شائعة إصابته بفيروس كورونا

وقال بوشهري، خلال الفيديو، إنه خضع للفحوصات الطبية، ولا يوجد لديه أي من أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا، وأنه استكمل الفحوصات الطبية، وتأكد تمامًا من عدم إصابته بالمرض الفتاك. 

يأتي ذلك بعد الأخبار التي ترددت حول دخول، عبد الله بوشهري، إلى الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وأشارت الأخبار إلى أن فيروس كورونا الجديد تفشى في جسد الفنان خلال الأيام الماضية.


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