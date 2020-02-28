حقيقة إصابة نجم عربي شهير بفيروس كورونا.. فيديو

للفنان الكويتي/ الإيراني، عبدالله بوشهري، يظهر فيه داخل الحجر الصحي في دولة الكويت، بعد الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا ، كأول فنان عربي يُصاب بهذا المرض.





وظهر عبدالله بوشهري، في الفيديو يوجه الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنه في فترة غيابه، لاسيما بعد الشائعات الأخيرة التي ترددت حوله، وحرص على الرد عليها تباعًا في الفيديو، مشيرًا إلى أن الشائعة الأولى التي جعلته ينشر فيديو عبر السوشيال ميديا هي شائعة إصابته بفيروس كورونا





وقال بوشهري، خلال الفيديو، إنه خضع للفحوصات الطبية، ولا يوجد لديه أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، وأنه استكمل الفحوصات الطبية، وتأكد تمامًا من عدم إصابته بالمرض الفتاك.





يأتي ذلك بعد الأخبار التي ترددت حول دخول، عبد الله بوشهري، إلى الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وأشارت الأخبار إلى أن فيروس كورونا الجديد تفشى في جسد الفنان خلال الأيام الماضية.









نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو