البرلمان يطمئن النواب بإجراءات جديدة للحماية من كورونا

أعلن المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تقوم يوميًا بتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية للمجلس بالمواد المطهرة اللازمة، وكذا جميع قاعات اجتماعات اللجان النوعية، بصفة دورية، وفقًا للمعايير الوقائية اللازمة.





يأتي ذلك بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بما يمنع بقاء أي ميكروب أو فيروس على الأسطح وفقًا للتعليمات الطبية الصادرة في هذا الشأن.





وأشار فى رسالة وجهها لأعضاء البرلمان إلى أن تلك الإجراءات تأتى وفقا لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية اللازمة حرصًا على صحة وسلامة كل من الأعضاء والعاملين.