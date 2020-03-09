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فن

إليسا تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:07 م
اليسا
اليسا
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شيرى نبيل
تحدثت الفنانة إليسا في  مع جمهورها عن طريق طرح الأسئلة بشأن  ألبومها القادم وحياتها الفنية، وردت عليهم عبر ستورى على "إنستجرام". 

وحرصت على عدم ذكر اسم الألبوم واكتفت من ذكر أول حرف منه و هو " س" وأكدت أنها لن تعتزل الفن ولن يكون الألبوم القادم هوآخر أعمالها قائلة: "سأكمل بمفردي وسأنتج لنفسي". 

وتابعت :" أن هناك 5 أغاني في الألبوم باللهجة اللبنانية والباقي باللهجة المصرية و تعاونت  مع الشاعر أمير طعيمة في أغنيتين وأغنية مع زياد برجي ووليد سعد وآخرين. 

 وأضافت إلى إن هناك احتمال كبير لغناء تتر إحدى المسلسلات الدرامية في رمضان وسوف تحيى حفل غنائي قريبًا في السعودية. 

وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقى مصري.
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