إليسا تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد

تحدثت الفنانة إليسا في مع جمهورها عن طريق طرح الأسئلة بشأن ألبومها القادم وحياتها الفنية، وردت عليهم عبر ستورى على "إنستجرام".





وحرصت على عدم ذكر اسم الألبوم واكتفت من ذكر أول حرف منه و هو " س" وأكدت أنها لن تعتزل الفن ولن يكون الألبوم القادم هوآخر أعمالها قائلة: "سأكمل بمفردي وسأنتج لنفسي".





وتابعت :" أن هناك 5 أغاني في الألبوم باللهجة اللبنانية والباقي باللهجة المصرية و تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في أغنيتين وأغنية مع زياد برجي ووليد سعد وآخرين.





وأضافت إلى إن هناك احتمال كبير لغناء تتر إحدى المسلسلات الدرامية في رمضان وسوف تحيى حفل غنائي قريبًا في السعودية.



