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أخبار العالم

بسبب كورونا.. البرلمان اللبناني يغلق أبوابه لمدة أسبوع

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:59 م
البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
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القسم الخارجي
أعلن مجلس النواب اللبناني، إغلاق أبوابه لمدة أسبوع، في ضوء التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام اللبنانية، أصدر أمين عام مجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر تعميمًا بتعليق اجتماعات اللجان النيابية في المجلس لمدة أسبوع.

وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اجتماع الأربعاء النيابي، واجتماعات اللجان، معلنا إغلاق مبنى مكاتب النواب من أجل إجراء عملية التعقيم اللازمة لمنع انتشار كورونا.

وكان لبنان سجل أمس الأحد، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها داخل البلاد إلى 32 مصابًا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "إن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سجل 4 إصابات جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفع عدد الحالات الإيجابية في لبنان إلى 32 مصابا: وضع 29 منهم مستقر، و3 في وضع حرج".
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