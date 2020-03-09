AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 9-3-2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:44 م
سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى
Advertisements
قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2020 تباينًا في السوق السعودي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.

وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.

وسجل سعر 1 يورو نحو 4.28 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو.

وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.91 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.20 جنيه إسترليني.

وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.30 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.

وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.74 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.36 دولار كندي.

وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.47 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.40 دولار أسترالي.

 وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 27.25 ين ياباني.

وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.

وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.65 جنيه سوادني.

وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.97 ريال قطري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالسعودية اليوم الجمعة 17-1-2020

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي.. اليوم الأحد

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

ترشيحاتنا

من الإنكار حتى الانفصال .. 10 صور جمعت بين أنغام وزوجها الرابع .. شاهد

زوجها أم مدير أعمالها.. انفصال هيفاء وهبي عن محمد الوزيري.. تفاصيل

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى السعودية

فايلر يدفع بـ رمضان صبحي في مباريات الأهلي تدريجيًا

رغم مشاركة 26 ألف كلب..معرض كرافتس العالمي يتأثر بـ كورونا

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد

من الإنكار حتى الانفصال .. 10 صور جمعت بين أنغام وزوجها الرابع .. شاهد

أعراض كورونا 2020 .. 10 علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا