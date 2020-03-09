سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 9-3-2020

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2020 تباينًا في السوق السعودي.





وفيما يلي يستعرض " صدى البلد " سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي.





وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.





وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.





و سجل سعر 1 يورو نحو 4.28 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو.





و سجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.91 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.20 جنيه إسترليني.





و سجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.30 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.





و سجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.74 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.36 دولار كندي.





و سجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.47 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.40 دولار أسترالي.





و سجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 27.25 ين ياباني.





و سجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.





و سجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.65 جنيه سوادني.



