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67 % من قراء صدى البلد يتوقعون القضاء على كورونا في الصيف

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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رشا عوني
استطلع موقع صدى البلد، رأي الجمهور بشأن تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم، بعد اكتشاف وبدء علاج 55 حالة مصابة بـ فيروس كورونا في مصر خلال الأيام الماضية . 

وطرح موقع صدى البلد سؤالًا للجمهور، وهو : " هل يتوقف انتشار فيروس كورونا مع قدوم الصيف ؟ ". 

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وتوقع 67 % من قراء صدى البلد انتهاء تفشي فيروس كورونا في الصيف أما 27 % من القراء لم يتوقعوا ذلك . 

وبعد انتشار هذه المعلومة، حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل الدائر حول اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف.

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وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة الدكتور مايك ريان: "علينا أن نفترض أن فيروس كورونا سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا".
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