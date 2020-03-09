لقاح جديد لـ فيروس كورونا في مصر هذا التوقيت | اعرف التفاصيل

وأكد الدكتور محمد أحمد، رئيس الفريق البحثى لإنتاج اللقاح ، أنه يتم العمل على أبحاث علمية مصرية خالصة هذا التوقيت لاستخراج لقاح أو مصل معين للحد من فيروس كورونا.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية: "العالم كله يعمل على إنتاج لقاحات بطرق مختلفة، والدول تحركت في اتجاه اللقاح والدواء".
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وأضاف قائلا إن اللقاح هدفه الوقاية من كورونا ، أما العلاج فهو مادة كيمائية تقضى على الميكروب ومصر الآن في الخطوات الأولى.
وتابع أنه يوجد تواصل بين المركز القومى للبحوث ومختبرات عالمية أخرى في أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين .
وأكد أن اللقاح الجديد يحتاج لـ 4 أشهر، للانتهاء منه قبل دخوله في مراحل الدراسات الطبية.