عصير فواكه وتجنب الزحام ...جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشرة للوقاية من كورونا

فى ظل انتشار فيروس كورونا و سهولة انتقال العدوى من شخص لآخر، قدم الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، بعض النصائح و الوصايا التى يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ونصح جمال شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك قائلا : " من يشعر بأعراض الأنفلونزا لا يخرج من المنزل و يمكث حتى يشعر بالراحة كما يفضل تناول عصائر الفواكه و الخضروات و إذا شعر بنهجان ودرجة حرارة مرتفعة لابد من أن يتوجه لأقرب مستشفي للحميات".





واضاف عميد المعهد القومى للقلب سابقا " يجب تجنب الزحام والتجمعات والمواظبة على غسيل اليد مرات متكررة وتجنب لمس الأنف والعين والوجه وتجنب المصافحة والتسليم والأحضان،و يفضل استخدام المناديل الورقية وتجنب الذعر والهلع ونشر البيانات والأرقام المحبطة والكاذبة".