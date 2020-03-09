شرين جمعة هلال تكتب: هشتكى لك منك فى يوم 8 مارس

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‏عشان لاحظت انك مَش فاهم ايه لازمته

‏تعالى نقول كلمتين نفهم بعض بيهم

‏خلينا ناخد مرجعية واحدة نتعامل بيها سوا

‏ولتكن مرجعيتنا العدل

‏احنا فى مصر بنحتكم للشريعة الاسلامية فى الأعراف والمواريث عموما

‏عشان بس ميكونش فى لوى فى الكلام

‏سيادتك علاقتك بيا من وقت الميلاد

‏انا بتولد انثى وتُمارس عليا عنصريتك بحكم انى مؤنث يعنى ضعيفة وناقصة عقل ودين . اخدمك عشان انت اخويا وارعى طلباتك عشان انت اخويا واخد بالى من صوتى ميعلاش عشان انت اخويا ولو حصل ومارست عليا العنف برضو اخويا وميصحش اعترض عشان انت اخويا. بعيدا عن كونى عبئ كاختك خد دقيقة تفكير واسال نفسك لو ملكش اخت مين هيرعى والدك ووالدتك فى كبرهم بكل حب وامانة؟ متزعلش منى ......

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طبعا بينتفى عن هذه المعاملة شرط العدل

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نخش بقي على العمل طبعا انا باخد نفس ساعات العمل بتاعتك بمرتب اقل منك حبيتين بتاع هتوقف عجلة موارد البشرية بحجة انه بيوفر للشركة وعشان عندى حمل ورضاعة وبلاوى الكون من الدوران. لكن الراجل مَش ممكن لا قدر الله يكسر عاموده الفقرى على درجة سلالم الشغل او حتى يجيله جلطة من ضغط العمل والمصاريف مثلا يرقد جنب نينا ٦ اشهر. دا غير تفضيلك عنى فى الترقيات برضو بسبب الحاجات المشينة اللى بعملها "الحمل والرعاية" و كانى بتعاقب على هباتى للبشرية، او بخلفهم بمجهودى الشخصى او حتى بكتبهم باسمى. طبعا بدون زعل ، الحقيقة واضحة وضوح الشمس العدل واخد تعسيلة !!!

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وبعدين ربنا يكرمنى بيك وتتجوزنى وتدفعلى المهر مغصوب وتجيب الشبكة وانت عينك عليها يقوم ابويا يجهزنى بالمهر ويدفع عليه كمان عشان نساعد حضرتك على تاسيس بيتك و دا عرف وتقليد ماشيين عليه حرمنى من حقى الشرعى عند الجوار اللى مفروض اتبغدد بيه يعنى

‏نيجى بقى لعلاقتى بيك كزوج احنا متفقين ضمنيا انى ناقصة عقليا ومعوقة فكريا ولابد من الطاعة للسيد الامر الناهى صاحب البيت اللى انا ساعدته يفرشه بمهرى وزيادة اه زيادة انت ناسي النيش اللى كنت بتتفخشر بيه ادام عمتك بكام!!!؟

‏انت تعلى صوتك، انا عيب

‏انت تبخل عليا، انا فلوسي ملكك لان كلى ملكك

‏انت اللى تقول، وانا مَش قول

‏انت تحبسنى لو حبيت تضربنى ميضرش

‏انت تقول حتى ابر اهلى ولا اعقهم وفى حالة انك ارتضيت انى اجافيهم اصبحت زوجة مطيعة وحصلت على رضاك

‏انت تخونى، انا اخد لقب مقصرة دوغرى

‏انت تتعفرط عليا عشان مضغوط انا اقلب سنونو عشان لازم أخفف عنك والا هتلاقى مخدات كتير تميل عليها

‏انت اللى تحدد لى صحباتى ودايرتى الاجتماعية اللى اتحرك فيها

‏انت اللى تقول، اشتغل ولا اتفرغ للمحشي والكيك

‏انت اللى تقتطع من مصروف البيت لما انا اشتغل عشان دا وقت البيت وبما انك صاحب البيت مأجر لى ساعات العمل دى يبقى من حقك كمان تشيل ايدك من مصاريفى

‏من الاخر انت رافع معايا شعار

‏ "انا ربكم الأعلى"

‏واضح جدا ان ميزان العدل هنا اضحرج على سلم الظلم وادشدش على نافوخ كل ست

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نوصل بقى لمحطة المواريث

‏مالك قلقت ليه يا زعيم

‏انا مومنة وموحدة بالله وعارفة للذكر مثل حظ الأنثيين كون انك مَش بتصرفه عليا بما يرضى الله مَش محل نقاش دلوقتى.

‏انت مبتورثنيش ارض عشان تحافظ على ثروة العايلة من ولادى اللى من عيلة تانية!!

‏ولو تجارة تعمل ملاعيب عشان جوزى ميكونش شريكك

‏حتى دهب امى بتقاسمنى فيه وتديه لمراتك مع انها مَش من العيلة!!

‏كل ما سبق جائز اذا كنت سعيدة الحظ من عيلة ممكن تورثنى نسبيا

‏مَش محتاجة اتكلم عن العدل هنا اركبوا لحد دار القضاء العالى وشوفو قضايا الفرز والتجنيب المرفوعة من الستات على عائلتها

‏الى السادة الرجال اللذين لم اتحدث عن فضائلهم فى اسعاد واحترام نساءهم سواء زوجة او اخت او بنت او ام لكم منى كل التقدير والتحية. حديثى بالأعلى لم يكن موجه لكم ولا يعنى انى أنفى وجودكم الكريم

متستكترش عليا يوم فى السنة احاول اتنفس فيه تقدير ولو زائف بوردة حمرا متعوضنيش عن كل الخصومات من رصيدى كشريكة لك على الارض، لكن الاكيد ان الوردة دى هترسم ابتسامة غير منقوصة.





‏كان هذا الحديث محاولة متواضعة لنقل ما يتعمد مجتمعنا المعيب تأصيله لصالح جنس دون الاخر .زارعا داخلنا كل مقومات الهدم مرجحا منحدر السقوط الى غياهب الجاهلية وكأنه يقودنا داخل آلة زمن لا تعرف الا الرجوع الى الخلف.

‏انتبهوا اننا نُقْهَر و نتقهقر







