الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، الاثنين، عن تعافي 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة.





ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الصحة في بيان، إن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصا من تايلاند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.





وأكدت وزارة الصحة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.





وأشارت إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.