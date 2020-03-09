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رياضة

حقق أرقاما قياسية.. هاشتاج "شكرا لجنة اختيار فايلر" يزين تويتر.. شاهد

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:35 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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القسم الرياضي
بدأت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التفاوض مع السويسري رينيه فايلر، لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد تحقيقه أرقامًا مميزة مع الفريق.


وكانت بعض التقارير الصحفية، أكدت جلوس الخطيب مع السويسري فايلر في جلسة سرية لحسم تجديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، و أبدى خلالها تمسكه الشديد بالتجديد، حتى وإن كلف الأمر خزائن النادي الأهلي ضعف راتبه الحالي.


جاء ذلك بعد الأرقام الإيجابية التي حققها المدرب السويسري، منذ تعاقده مع الأهلي في بداية سبتمبر الماضي، ووصولًا لحسم الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 3 /1 في مجموع اللقاءين.


أرقام قياسية لفايلر مع الأهلي


ومنذ قدومه لقيادة الكتيبة الحمراء، قاد السويسري رينيه فايلر النادي الأهلي، في 29 مباراة، منها 16 في بطولة الدوري، و10 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب لقاءين في كأس السوبر المصري، وآخر في كأس مصر.


وخلال الـ 29 مباراة، حقق فايلر الفوز في 24 مباراة، منها 16 في بطولة الدوري، بالإضافة إلى 6 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وواحدة في كأس السوبر وأخرى في كأس مصر.


وحقق الأهلي التعادل تحت قيادة فايلر، في 4 مباريات منها 3 في المحفل الإفريقي، وواحدة في السوبر الذي فقده أمام الزمالك بركلات الجزاء، فيما تلقى الهزيمة الوحيدة أمام النجم الساحلي في دور المجموعات الإفريقي.


وسجل مهاجمو النادي الأهلي مع المدرب السويسري 67 هدفًا في جميع البطولات، بواقع 45 في بطولة الدوري، و 16 في دوري الأبطال، بالإضافة إلى 3 أهداف في بطولة الكأس ومثلها في كأس السوبر المصري.


وتلقت شباك الأهلي، خلال ولاية فايلر، 11 هدفًا فقط، منها 3 أهداف في الدوري المصري، بالإضافة إلى 5 أهداف إفريقية، وهدفين في كأس السوبر، وهدف في بطولة كأس مصر.


واستطاع فايلر كتابة اسمه بأحرف من ذهب، عندما حقق أول ألقابه رفقة المارد الأحمر، في ثاني لقاءاته، عندما حقق الفوز على غريمه الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين.


وواصل المدرب السويسري فايلر تحطيم الأرقام القياسية، حينما تجاوز عدد مرات الفوز المتتالي في بطولة الدوري برصيد 12 مباراة للمدرب بونفرير، فيما يسعى لمعادلة رقم الأسطورة مانويل جوزيه المحتفظ بالرقم الأكبر، برصيد 17 فوزًا متتاليًا، والذي يمكن الوصول إليه في مباراته المقبلة أمام سموحة.


جماهير الأهلي تدعم فايلر
 وعقب الحديث عن التجديد مع المدرب السويسري، عقب التأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا، دشنت جماهير الأهلي وسم #شكرًا_لجنة_اختيار_فايلر عبر موقع التواصل تويتر، لتوجيه الشكر للجنة التخطيط وللمدرب السويسري، بعد الأداء المميز والنتائج الإيجابية.

وجاءت تغريدات بعض مشجعي وجماهير النادي الأهلي الداعمة لفايلر ولجنة التخطيط، على النحو التالي:


حقق أرقاما قياسية.. هاشتاج "شكرا لجنة اختيار فايلر" يزين تويتر.. شاهد
حقق أرقاما قياسية.. هاشتاج "شكرا لجنة اختيار فايلر" يزين تويتر.. شاهد
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