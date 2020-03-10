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بين الناس

أهالى قرية كفر على شرف بالقليوبية يعانون من نقص الإمكانات بالوحدة الصحية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد حلمى والمقيم في قرية كفر على شرف الدين كفر شكر محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة الخدمات الطبية داخل الوحدة الصحية بالقرية.

ويقول فى رسالته : نحن أهالى قرية كفر على شرف الدين نعانى من عدم توفر الأدوية اللازمة للمواطنين والفلاحين بالقرية حيث إن كميات الأدوية التي تأتى للوحدة لا تتناسب مع عدد سكان القرية وخصوصا الفلاحين والمواطنين غير القادرين وليس لهم تأمين صحى.

وأضاف : قسم الأسنان بالوحدة ليس له دور بها سوى الخلع فقط وجهاز حشو الأسنان منذ 5 أشهر لا يعمل.
 
وناشد المسئولين ضرورة التدخل الفورى لحل هذه المشكلة داخل الوحدة الصحية للحفاظ على صحة المواطن، للتواصل مع الشاكى 01061389877

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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