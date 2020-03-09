شائعات الخليج.. أكاذيب صنعها تنظيم الحمدين عن السعودية والإمارات والكويت وروجتها قناة الجزيرة.. تفاصيل

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، عدة شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى؛ تدعي كذبًا وافتراءً حدوث وقائع ليست صحيحة، وكان من بينها أنباء خاطئة متداولة عن ملك السعودية، وإصابة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي بفيروس كورونا، كما تم نشر مقطع صوتي مفبرك لـ الأمين العام لمجلس الوزراء الكويتى يسيء فيه لمواطنيه، وروجتها قناة الجزيرة، ويقف وراءها تنظيم الحمدين القطري.





ودحض الشعب السعودي هذه الأكاذيب التى انتشرت مؤخرًا بتفاعله المنقطع النظير على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث تصدر وسم "حفظ الله سلمان وولى عهده محمد" و"كلنا سلمان وولى العهد محمد" الواجهة ليقطع الطريق أمام الشائعات المغرضة التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ما دلل على يقظتهم ووعيهم ومساندتهم لقيادتهم الحكيمة.





وفندت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى والموجهة ضد ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت، لافتة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أداة فاعلة في نشر الشائعات واختلاق الأزمات دون تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر "صدى البلد"، أن الشائعات التى انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التى يمتلكها تنظيم الحمدين والأقلام الرخيصة والمأجورة والتي تدار من وراء غرف مخابراتية قطرية لنشر الأكاذيب والفتن للنيل من أمن واستقرار المملكة.









ولفتت "الرشيد"، إلى أن الهدف من ترويج هذه الشائعات فى هذا التوقيت هو إشغال السعودية بقضايا هامشية ولاختلاق أزمات فى وقت الأزمات والكوارث، مثمنة فى الوقت ذاته دور الشعب السعودي وأصحاب الأقلام المخلصة والمحبة للمملكة بدحض الشائعات ودعم ومساندة الملك سلمان وولى عهده محمد بن سلمان حفظهما الله بتصدر وسوم حملت اسم الملك سلمان وولى عهده.









وطالبت "الرشيد"، بالتحرك السريع للإعلام الوطنى الرسمى والشعبي بشكل موازٍ لتكذيب مثل هذه الشائعات والتى تؤثر سلبا على المواطن السعودى والعربي عن طريق خطاب إعلامى موحد لدحض الشائعات.









وتابعت "الإعلامية الكويتية"، أن وسائل الإعلام فى المنطقة العربية ينقصها الحسم والعزم والتحرك السري على مستوى أداء الماكينة الإعلامية المضادة، مشيرة إلى أن 60% من وسائل الإعلام الغربية يسيطر عليها تنظيم الحمدين سواء من صحف يمينة أو يسارية كـ نيويورك تايمز والجارديان وهاتين الصحيفتين يملكهما حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق وأيضًا الـ بي بي سي والجزيرة.









وحول شائعة الإمارات، دحضت "الرشيد"، الشائعة التى أفادت بأن الشيخ محمد بن زايد أصيب بفيروس كورونا، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة للغاية، ومن قام بتداول الشائعة تم الكشف عنه من قبل إدارة موقع التواصل "تويتر"، والشائعة لحساب وهمي يحمل اسم "كريم أند كريم " يتابعه نحو 23 ألف متابع وأنشأ فى أول أغسطس من العام 2018 وتم الكشف عنه بعد التواصل مع إدارة تويتر وتم حذفه.









وأضافت أن الحساب الوهمى أدعى عدم ظهور الشيخ محمد بن زايد لإصابته بالفيروس المستجد، فى الوقت الذى كان يقابل فيه ولى عهد أبو ظبي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى.







