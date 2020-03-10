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وزير الري: احتياطاتنا ستجعل تأثير ملء سد النهضة علينا تحت السيطرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:47 ص
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال  محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إننا نعمل منذ 4 سنوات  في إجراءات الحفاظ على المياه، وجرى اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل الحفاظ عليها.

 وأضاف  محمد عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية: "الفلاحين يتجاوبون معنا بشكل رهيب وملتزمون وإجراءات ترشيد المياه خاصة في زراعة الأرز".

وتابع محمد عبد العاطي:"  لدينا مشروع الري الحديث، ولدينا مليون فدان بالري الحديث"، مضيفا:"  في عام 2016  حصلنا على 8 آلاف شكوى من نقص المياه والعام الماضي تلقينا 4 آلاف شكوى وغيرنا منظومة إدارة المياه في توصيل المياه للجميع، ونعيد تدوير المياه 4 مرات".

وأكمل محمد عبد العاطي:"  اتخذنا احتياطات وإجراءات، وبدرجة كبيرة سيكون تأثير ملء سد النهضة تحت السيطرة".

واستطرد محمد عبد العاطي: "في 2015  حصلنا على 35 مليار متر مكعب مياه فقط بسبب الجفاف وكان هناك فارق 20 مليارا، ولم يشعر أحد بذلك؛ لأنه تم سحب المطلوب من بحيرة ناصر".

وأوضح محمد عبد العاطي:"  مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة".

واختتم محمد عبد العاطي:" مصر لم نخرج بـ بيانات مثيرة ولكن الجانب الإثيوبي كان يخرج ببيان يقلب به الرأي العام وبعد الاجتماع يخرج بيانات وتسريبات ولم نتبع هذا الأسلوب".
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