نقابة الصحفيين تعلق الأنشطة الجماعية بسبب كورونا.. وتعقم المبنى

أعلن محمد شبانة سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة، كإجراء احترازى؛ لمواجهة فيروس "كورونا"، وتماشيا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن.





وأشار شبانة، في تصريح مساء الإثنين، إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، حرصا على سلامة الزملاء الصحفيين.





وأضاف شبانة أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة بالتعاون مع الشركة المسئولة عن صيانة المبنى.





وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية، كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتا للحفاظ على سلامة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.