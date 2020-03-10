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أخبار العالم

بسبب كورونا.. تونس تعلق الدراسة في جميع المراحل التعليمية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت تونس، تعليق الدراسة  بكافة المراحل التعليمية بدءا من الخميس المقبل، بجانب تقليص الرحلات الجوية نحو مارسيليا الفرنسية إلى واحدة أسبوعيًا، وخفض الرحلات الجوية مع إيطاليا باستثناء روما إلى 3 فقط بدلا من 14 يومًا، بسبب كورونا.

وقررت السلطات التونسية إلغاء جميع رحلات الخطوط التونسية باتجاه المدن الإيطالية والاكتفاء برحلة أسبوعية إلى روما. 

كما قررت السلطات إلغاء الرحلات البحرية التابعة للشركة التونسية للملاحة من وإلى الموانئ الإيطالية، وذلك في إطار مواجهة من فيروس كورونا، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية. 

جدير بالذكر أن الخطوط التونسية تنظم رحلات يومية باتجاه ميلانو وفينيس وروما. 

من جهتها، أعلنت السلطات في إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى  463 حالة وفاة.

وأشارت السلطات إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو  9172 حالة
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