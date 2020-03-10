المنشآت السياحية تطالب أعضاءها الاتصال برقم 105 للإبلاغ عن أي حالات كورونا

أخطرت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، جميع أعضائها بالجمعية العمومية بأن وزارة السياحة والآثار، قد خصصت خط تليفون ساخن على مدار الساعة رقم (105) للإبلاغ عن أى حالات يظهر عليها أعراض مرض كورونا المستجد COVID-19 من العاملين أو روادها ، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من إرتفاع درجة الحرارة،أوأعراض تنفسية، والحمى، والسعال ‏وضيق وصعوبة في التنفس.



