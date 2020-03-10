المنشآت السياحية تطالب أعضاءها الاتصال برقم 105 للإبلاغ عن أي حالات كورونا

أخطرت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، جميع أعضائها بالجمعية العمومية بأن وزارة السياحة والآثار، قد خصصت خط تليفون ساخن على مدار الساعة رقم (105) للإبلاغ عن أى حالات يظهر عليها أعراض مرض كورونا المستجد COVID-19 من العاملين أو روادها ، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من إرتفاع درجة الحرارة،أوأعراض تنفسية، والحمى، والسعال وضيق وصعوبة في التنفس.
وأكدت الغرفة فى منشورها الدورى الذى أرسلته لأعضائها ، على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار المرض، مشيرة إلى أنه وفقاَ لقرارات رئيس الوزراء وتوجيهات وتعلميات وزارتى السياحة والصحة طالبوا كافة الجهات السياحية للتواصل مع المراكز الصحية والمستشفيات وسرعة الاتصال بالخط الساخن حال ملاحظة أية أعراض المرض على أي وافد أجنبي لمصر في فترة حضانة المرض وهي ١٤ يوما، وكذلك التنسيق مع مديريات الصحة في المحافظات لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع أية حالات مرضية تظهر، مع ضرورة توافر كل عناصر السلامة المهنية والصحية والسياحية والبيئية ،بالمنشآت والمطاعم السياحية.