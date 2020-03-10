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محذرة من طقس الخميس..استقرار في طقس اليوم مع استمرار التقلب في درجات الحرارة باقي الأسبوع

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:07 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن الجو المتقلب سيستمر على مدار الأسبوع ، مع ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة بين يوم وآخر.


وأضافت إيمان شاكر عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع علي فضائية "إكسترا نيوز ، أنه بداية من اليوم تصل درجات الحرارة  إلى 23 درجة مئوية، بانخفاض سبع درجات عن الأمس.


وأشارت، إلى أن الطقس اليوم سيشهد استقرارا كبيرا، وسطوعا للشمس في فترة الظهيرة .


واوضحت، انه بداية من الغد، سترتفع درجات الحرارة بالتدريج ، مع نشاط للرياح غير المثير للأتربة .


وحذرت، من طقس يوم الخميس الذي سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وتستمر حتى السبت ، تصاحبها أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق الوجه البحري .
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