محذرة من طقس الخميس..استقرار في طقس اليوم مع استمرار التقلب في درجات الحرارة باقي الأسبوع

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن الجو المتقلب سيستمر على مدار الأسبوع ، مع ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة بين يوم وآخر.





وأضافت إيمان شاكر عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع علي فضائية "إكسترا نيوز ، أنه بداية من اليوم تصل درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية، بانخفاض سبع درجات عن الأمس.





وأشارت، إلى أن الطقس اليوم سيشهد استقرارا كبيرا، وسطوعا للشمس في فترة الظهيرة .





واوضحت، انه بداية من الغد، سترتفع درجات الحرارة بالتدريج ، مع نشاط للرياح غير المثير للأتربة .



