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إيمان شاكر: حالة من عدم الاستقرار في الحرارة تبدأ اليوم.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:30 م
الهيئه العامة للارصاد
الهيئه العامة للارصاد الجوية
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اسراء صبري

قالت دكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الجو ستبدأ من اليوم وستنتهي يوم الأحد القادم، موضحة أن يومى الأربعاء والخميس، سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة فى القاهرة.

وأشارت د. إيمان شاكر، أثناء حوارها على برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "سي بي سي مصر" إلى أن ارتفاع الحرارة فى الأيام القادمة، يصاحبه زيادة فى سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة.

وأكدت وكيل الاستشعار عن بعد، أن سرعة الرياح قد تصل إلى عواصف، على الطرق السريعة والمكشوفة، وهذا سيؤدى إلى تقليل الرؤية فى الطرق خاصة الصحراوية.

وأوضحت د.إيمان شاكر، أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارا خفيفة اليوم وغدا.

وأفادت د.ايمان شاكر، أن بداية من يوم الجمعة إلى الأحد سيكون هناك انخفاض لدرجات الحرارة بمعدل 6 درجات، بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح، والذي ينتج عنه انخفاض حاد فى درجات الحرارة.

ولفتت د. ايمان شاكر، إلى أن هيئة الأرصاد تناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس، نتيجة لتقلب فى درجات الحرارة، موضحة أن الطقس ليلا يصبح شديد البرودة.

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