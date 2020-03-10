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أنت أقوى من المخدرات.. تفاصيل مبادرة بيت السنارى للتوعية بمخاطر الإدمان..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت سارة العزب، مسئول أنشطة اجتماعية ببيت السنارى بالإسكندرية، إن بيت السنارى بدأ إطلاق مبادرة " أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وذلك لتوعية الأطفال والنشء لخطورة المخدرات، لافتة إلى أن المبادرة موجهة للأطفال والنشء بداية من الأطفال من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.

وأضافت سارة العزب ، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، انه يتم تقسيم كل فئة عمرية على حدى، لتوصيل الفكرة وتوعيتة الاطفال بفكرة التعاطى وان يكون لديهم وقاية من المخدرات وخطورتها.

وتابعت أنه من السهل جذب الطفل لطريق المخدرات حتى لو كان غير مدرك خطورتها ومن الممكن أن تكون بداية لطريق خطأ، موضحة أن المبادرة تحاول توعية الجيل الجديد عن طريق رسائل وورش عمل تنظم.

وأشارت إلى أن هناك أنشطة مختلفة هدفها توصيل المعلومة للاطفال، من خلال الالعاب التى توضح خطورة الدخان على صحة الإنسان، ومن أبرزها لعبة " السلم والدخان".

وأكدت أن عدد المشاركين فى المبادرة كبيرة جدًا، مضيفة ان المبادرة مستمرة كل اسبوع خلال شهر مارس، موضحة ان المبادرة تنظم لأول مرة للتوعية ضد المخدرات.
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