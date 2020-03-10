أحمد الحيوي: مصر حققت إنجازات فى تطوير التعليم الفنى تخدم سوق العمل

قال الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن خريطة التعليم الفني معقدة جدًا، وتحقق إنجازات فى هذا النوع من التعليم لتخريج عمالة مؤهلة لسوق العمل.





وأضاف أحمد الحيوي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن هناك جهتين فقط هي المنوطة بالتعليم الفني وهما وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم

العالي.





وأوضح أن هناك نوع آخر من التعليم الفني وهو قائم على ثلاث أطراف وهي وزارة التربية والتعليم وشريك أجنبي وشريك من الصناعة مما يجعل هناك اهتمام اكبر بالتعليم الفني.





وأضاف الحيوي، أن الشريك الصناعي يتمثل في احدى المصانع ويتم ممارسة العملية التعليمية بشكل عملي وتطبيقي داخل بيئة عمل، وتكون مدارس متخصصة ليكون الخريجين صالحين لسوق العمل بشكل مباشر.





واوضح ان تم عمل تجريبيتين من خلال صندوق تطوير التعليم، وبدء العمل في ما يسمى بالمجمع التكنولوجي وهو عبارة عن مدرسة

وكلية في مكان واحد، بالاضافة الى نموذج تعليمي متميز وهذا لوجود الشريك الأجنبي ويعد داعم اساسي، وأصبح هناك 4 مجمعات تكنولوجية في مصر.





واشار الى انه تم استحداث ما يسمى بالجامعات التكنولوجية لدعم الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية وعمل دراسات عليا في المجالات الفنية المختلفة، وأصبح هناك 3 جامعات تكنولوجيا موجودة في القاهرة الجديدة والسويس والدلتا، وهم مرتكزين في ثلاث مناطق صناعية مختلفة، وبذلك أصبح التعليم الفني مسار كامل من التربية والتعليم الى التعليم العالي.