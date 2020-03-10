أحمد الحيوي: مصر حققت إنجازات فى تطوير التعليم الفنى تخدم سوق العمل

قال الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن خريطة التعليم الفني معقدة جدًا، وتحقق إنجازات فى هذا النوع من التعليم لتخريج عمالة مؤهلة لسوق العمل.
وأوضح أن هناك نوع آخر من التعليم الفني وهو قائم على ثلاث أطراف وهي وزارة التربية والتعليم وشريك أجنبي وشريك من الصناعة مما يجعل هناك اهتمام اكبر بالتعليم الفني.
وأضاف الحيوي، أن الشريك الصناعي يتمثل في احدى المصانع ويتم ممارسة العملية التعليمية بشكل عملي وتطبيقي داخل بيئة عمل، وتكون مدارس متخصصة ليكون الخريجين صالحين لسوق العمل بشكل مباشر.
واشار الى انه تم استحداث ما يسمى بالجامعات التكنولوجية لدعم الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية وعمل دراسات عليا في المجالات الفنية المختلفة، وأصبح هناك 3 جامعات تكنولوجيا موجودة في القاهرة الجديدة والسويس والدلتا، وهم مرتكزين في ثلاث مناطق صناعية مختلفة، وبذلك أصبح التعليم الفني مسار كامل من التربية والتعليم الى التعليم العالي.