بعباءة بيضاء.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

عزيزي ربنا (صباح الخير :) انا باشكرك على كل النعم اللي في حياتي من يوم ولادتي لحد انهارده .. بأشكرك على

رسالتك

اللي بتوصلني في كل اللي حصل واللي بيحصل في طريقي .باشكرك اني في كل يوم باتعلم حاجه جديده ومهمه

باشكرك على نعمة الاحساس والشعور والعواطف والمحبة والسلام والمسامحة .

باشكرك على نعمة الصبر

باشكرك على عطفك وحبك ودعمك .

باشكرك على الصحة والأولاد والأهل والعطايا التي لاتنتهي .

باشكرك على عطية النفس اللوامة .

باحبك يا ربنا ومحتاجاك دايمًا ف قلبي ومعايا .

يوم جميل وطيب على الكون ببركتك".

