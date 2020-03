بعباءة بيضاء.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

View this post on Instagram

عزيزي ربنا صباح الخير :) انا باشكرك على كل النعم اللي في حياتي من يوم ولادتي لحد انهارده .. بأشكرك على رسايلك اللي بتوصلني في كل اللي حصل واللي بيحصل في طريقي . باشكرك اني في كل يوم باتعلم حاجه جديده ومهمه باشكرك على نعمة الاحساس والشعور والعواطف والمحبة والسلام والمسامحة . باشكرك على نعمة الصبر باشكرك على عطفك وحبك ودعمك . باشكرك على الصحة والأولاد والأهل والعطايا التي لاتنتهي . باشكرك على عطية النفس اللوامة . باحبك يا ربنا ومحتاجاك دايمًا ف قلبي ومعايا . يوم جميل وطيب على الكون ببركتك وعطفك علينا .