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فن

بعباءة بيضاء.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".  

وظهرت لقاء الخميسي في الصور بعباءة بيضاء، وتسريحه شعر بسيطة وعلقت قائلا : " عزيزي ربنا (صباح الخير :) انا باشكرك على كل النعم اللي في حياتي من يوم ولادتي لحد انهارده .. بأشكرك على رسالتك اللي بتوصلني في كل اللي حصل واللي بيحصل في طريقي .باشكرك اني في كل يوم باتعلم حاجه جديده ومهمه باشكرك على نعمة الاحساس والشعور والعواطف والمحبة والسلام والمسامحة .باشكرك على نعمة الصبرباشكرك على عطفك وحبك ودعمك .باشكرك على الصحة والأولاد والأهل والعطايا التي لاتنتهي .باشكرك على عطية النفس اللوامة .باحبك يا ربنا ومحتاجاك دايمًا ف قلبي ومعايا .يوم جميل وطيب على الكون ببركتك". 

يُذكر أن أحدث مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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عزيزي ربنا صباح الخير :) انا باشكرك على كل النعم اللي في حياتي من يوم ولادتي لحد انهارده .. بأشكرك على رسايلك اللي بتوصلني في كل اللي حصل واللي بيحصل في طريقي . باشكرك اني في كل يوم باتعلم حاجه جديده ومهمه باشكرك على نعمة الاحساس والشعور والعواطف والمحبة والسلام والمسامحة . باشكرك على نعمة الصبر باشكرك على عطفك وحبك ودعمك . باشكرك على الصحة والأولاد والأهل والعطايا التي لاتنتهي . باشكرك على عطية النفس اللوامة . باحبك يا ربنا ومحتاجاك دايمًا ف قلبي ومعايا . يوم جميل وطيب على الكون ببركتك وعطفك علينا .

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