وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى قصر العيني وعيادات الطلاب بجامعة القاهرة

تفقد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة وعيادة توقيع الكشف على الطلاب، يرافقه د. حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود.هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتنمية الوعى بطرق المكافحة، والاطمئنان الكامل لتوافر المخزون الاستراتيجى لأدوات مكافحة العدوى بالمستشفيات لمدة ستة أشهر قادمة على الأقل، وتفعيل كافة عناصر المنظومة الطبية والعلاجية الخاصة بالمواجهة الشاملة.





شملت جولة الوزير تفقد مخازن أدوات مكافحة العدوى، والاطمئنان على جاهزية المستشفى وعيادات الطلاب لتنفيذ خطة التعامل مع فيروس كورونا، ومنع انتشاره داخل المستشفيات والمنشآت الجامعية، والتزام العاملين بأساليب الوقاية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن توافر أدوات النظافة والكمامات والمطهرات، موجها بتوفير الكمامات والمطهرات لكل الكليات من خلال المستشفيات بشكل مجاني أمام جميع المدرجات.





تفقد الوزير أيضًا المدرجات الدراسية بكلية طب القصر العينى، وأجرى حوارًا مطولا مع الطلاب، وشرح لهم بالتفصيل جهود الدولة فيما يخص التعامل مع الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا، ووجه الطلاب لضرورة مراعاة بروتوكول الوقاية والتعامل مع الفيروس، والمساهمة الإيجابية فى تنمية وعى غيرهم، موجهًا بضرورة وضع علامات ولوحات استرشادية، وكذلك وضع المطهرات أمام جميع المدرجات، وموكدَا على ضرورة تطهير الأماكن التى يجلس فيها الطلاب.





وخلال جولته التفقدية، شدد الوزير على رفع استعدادات المستشفيات الجامعية وعيادات الطلبة، من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة، ومستلزمات النظافة، وتدريب الأطباء على التعرف على الحالات المشتبه فيها، وتخصيص أطقم العمالة المدربة لتطهير الأسطح والحوائط والأرضيات، والإبلاغ الفورى عن الحالات المشتبه في إصابتها، والتخلص من جميع الأدوات الخاصة بها بالطرق الآمنة المعروفة، ومتابعة نتائج التحاليل المعملية لتأكيد أو نفى إصابة الحالات، مع استكمال إجراءات الاستقصاء الوبائى بواسطة إدارة الطب الوقائى.



