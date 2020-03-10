دوري أبطال أوروبا.. نابولي يصدر بيانا بشأن مباراة برشلونة





وقال نابولي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" ينفي نادي نابولي ما تردد حول طلبه تأجيل مباراته أمام برشلونة".





وأضاف البيان: "يتضامن نادي نابولي مع أي قرار تتخذه الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأم المباراة".





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الجماهير والمدرجات.

أصدر نادي نابولي الإيطالي بيانا رسميا، بشأن مباراته أمام برشلونة، المقرر لها، الأسبوع المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.