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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. نابولي يصدر بيانا بشأن مباراة برشلونة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:48 م
نابولي وبرشلونة
نابولي وبرشلونة
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محمد السعيد
أصدر نادي نابولي الإيطالي بيانا رسميا، بشأن مباراته أمام برشلونة، المقرر لها، الأسبوع المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال نابولي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" ينفي نادي نابولي ما تردد حول طلبه تأجيل مباراته أمام برشلونة".

وأضاف البيان: "يتضامن نادي نابولي مع أي قرار تتخذه الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأم المباراة".

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الجماهير والمدرجات.
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