ارتفاع ضحايا كورونا في فرنسا إلى 30 حالة وفاة

أعلنت فرنسا اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 30 حالة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.





وكانت فرنسا قد سجلت أمس، الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 25 شخصا، فيما سجلت 186 حالة إصابة جديدة، ليبلغ عدد المصابين 1412 حالة.





وفي سياق المتصل، أعلنت السلطات الفرنسية إصابة وزير الثقافة بفيروس كورونا المستجد.





وبحسب صحيفة "لوفيجارو" فإن وزير الثقافة "فرانك ريستر"، أجرى اختبار فيروس كورونا، واتضح أن النتيجة إيجابية، موضحة أن الوزير حالته مستقرة.





وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضي، 111360 شخصا، وتعافى منه قرابة 62400 شخص، فيما اقتربت حصيلة ضحاياه من 3900.