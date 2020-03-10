آبل تكشف عن منتج جديد للوقاية من الفيروسات عبر آيفون

مع تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا عالميًا وبدء العديد من الشركات البحث عن طرق مختلفة ومتبكرة للحد من العدوى بهذا الفيروس، كشفت شركة آبل الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن منتج جديد يقا للحد من العدوى والاصابة بالفيروسات عبر استخدام أجهزة آيفون.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، كشفت شركة آبل الامريكية عن إعلان جديد من خلال خدمة الشعارات التى كشفت عنها من قبل، يظهر مناديل مطهرة جديدة مخصصة لشاشات آيفون لمنع نقل العدوى.





وتعتمد فكرة المناديل الجديد على تطهير الهاتف أولًا بأول لوقف إنتشار الفيروس قدر المستطاع، والذى يحتوى على 70% من مادتى الكحول والكوروكس، وبالرغم من ذلك إلا أن آبل تخلى مسؤوليتها من أى مستخدم قد يصاب بكورونا.





وكشف خبراء أن المناديل المبللة هى أفضل خيار حاليًا لنظيف شاشات أول بأول، وهو ما قمت به صحيفة وول ستريت جورنال التى قامت بمسح آيفون 8 بالمنديل المذكور لأكثر من 1000 مرة، وظل الطلاء كما هو دون أى ضرر يلحق به.



