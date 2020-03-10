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برلمان

عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لـ حزب مستقبل وطن

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:15 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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ماجدة بدوي- أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
أعلن حزب مستقبل وطن تولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبدالوهاب رئيسًا للحزب.

كما تولى المهندس أشرف رشاد الشريف منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

وجاء بيان الحزب كالتالي: “فى إعادة تشكيل المشهد السياسى بما يحقق إرساء دعائم الدولة المصرية وسعيًا نحو الاستعداد لبدء مرحلة سياسية جديدة تعتمد على تبادل الخبرات والانتقال الديمقراطي للقيادة لبناء مصر المستقبل”.

فقد اجتمع المكتب السياسي للحزب وقرر ما يلي ..

تعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبدالوهاب رئيسًا للحزب.

تولى المهندس أشرف رشاد الشريف منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.
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