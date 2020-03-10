اجتماع طارئ لتفعيل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بجامعة بني سويف

عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعا طارئًا بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وذلك لبحث ومناقشة خطة الجامعة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.





وقال الدكتور منصور إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة والخاصة بمواجهة الفيروس، وتم الخروج بعدد من التوصيات ويأتي من أهمها إيقاف العمل ببصمة الإصبع للحضور والانصراف للعاملين بالجامعة وتعميمها بالوجه فقط على كافة كليات الجامعة، بالإضافة إلى تهوية جميع حجرات التدريس والمدرجات بجميع كليات الجامعة بصفة مستمرة وتقسيم الطلاب في المحاضرات ذات الكثافة العالية .





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وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة قد شكلت في وقت سابق لجنة لإدارة الأزمات داخل الجامعة للتعامل مع تداعيات الفيروس، فيما سيتم عرض فيلم توعوي يعرض بالشاشات داخل كليات الجامعة المختلفة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مع إلغاء كافة المهرجانات والاحتفالات منعًا للازدحام والتجمعات داخل الجامعة.





فيما قامت المستشفى الجامعي باتخاذ عددا من الإجراءات، منها رفع مستوى جاهزية المستشفى للكشف المبكر عن أعراض حالات فيروس كورونا الجديد ومنع انتقالها، وتقديم الإرشادات بضرورة الوقاية من العدوى ومكافحتها التي يجب تنفيذها عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة.





كما تابع رئيس الجامعة مع عميد كلية الطب التجهيزات واستعدادات المستشفى فيما يخص مكافحة العدوى وذلك بالتأكد من تخصيص غرف للعزل بالمستشفى مزودة ب هيبا فلتر عالي الكفاءة على الهواء الخارج لضمان منع انتشار الفيروس في الهواء ومطابقته لاشتراطات مكافحة العدوى وبالتنسيق مع مدير المستشفى، ورئيس قسم الصدرية، وتم تشكيل فريق الاستجابة السريع بالمستشفى للتعامل مع الحالات أن وجدت ويتكون من طبيب، وصدرية، ورعاية الأطفال، ورعاية القلب والصدر، والرعاية الحرجة.