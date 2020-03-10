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ماسك البطاطس واللبن الزبادي.. خطوة بخطوة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:36 م
ماسك البطاطس واللبن
ماسك البطاطس واللبن الزبادي.. خطوة بخطوة
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اسماء محمد
يعد ماسك البطاطس واللبن الزبادي الحل المثالي لعلاج مشاكل البشرة لدى الكثير من السيدات والفتيات، حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي .

ويساعد حمض اللبنيك الموجود في اللبن على تقشير خلايا الجلد الميتة وتوفير الرطوبة والتوهج للجلد. 

نعرض لكم خطوات عمل ماسك البطاطس واللبن والزبادي لتفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت وفقا لما ذكره موقع " boldsky ".

- قشر ثمرة بطاطس واحدة واستخراج العصير منها. 
- اخلطي ملعقة كبيرة من عصير البطاطس مع ملعقة كبيرة من اللبن. 
- تراجع اثنتين من كرات القطن في الخليط وتطبيقه على المنطقة المصابة. 
- كرري هذه العملية كل يوم.
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