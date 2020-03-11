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برلمان

برلماني: زيادة التصنيع المحلي للسيارات بنسبة 60% خلال عامين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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القسم السياسي
أكد النائب فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية، مشيرا إلى أن تلك الخطة بتعاون مع دولتي كوريا الجنوبية والصين منذ عام.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أنه في خلال عامين ستكون السيارات تصنيع مصري بنسبة 60%  عن سابقتيها بنسبة 40%، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالصناعات المغذية لتدعيم تلك الصناعة.

وكشف "فتى" أن مصنع مصر للسيارات السابق أصبح مدعم بنسبة 90%  للنهوض بصناعة تلك السيارات، لافتا إلى أن البنية التحتية  تزداد إلى 3000 محطة كهرباء علي الطريق المصري وأن الاقتصاد المصري سينمو بشكل واضح وأن الأيدي العاملة المصرية هي المسيطرة على تلك الصناعة
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