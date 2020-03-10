جوجل تعيد تصميم مجموعات Google Groups

استطاعت شركة جوجل الأمريكية القضاء على عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي والرسائل منذ عام 2001، عندما كشفت عن مجموعات جوجل Google Groups التى ظلت محافظة على سيطرتها حتى الآن.









وبعد 19 عامًا من كشف جوجل عن مجموعاتها، قررت تحديثها تمامًا وتزويدها ببعض المميزات الجديدة، حيث ينتظر الملايين من المستخدمين تطوير مجموعات جوجل.





وذكر موقع " Engadget " أن التحديث الجديد للمجموعات يحتوى على الكثير من المميزات التى يحتاج اليها المستخدمين، مثل سهولة الإنتقال بين المجموعات و جعل الإعدادات فى مكان واحد لسهولة الوصول إليها.





ويشمل التحديث انشاء مجموعات Groups أكثر انسيابية و زيادة نتائج البحث فى المجموعات، وعند التسجيل فى جروب معين سوف تجد جميع المجموعات فى صفحة واحدة دون الحاجة الى عمل scroll فى الصفحات.





كما تسمح جوجل للمستخدمين الاشتراك فى الإصدار التجريبي للمجموعات، قبل أن يصبح التحديث إجباريًا .